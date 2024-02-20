У США роблять все можливе для прискорення допомоги Україні, "плану Б" немає, - посол

"Ні, у нас немає "плану Б", ми сфокусовані сто відсотків на "плані А" - Конгрес підтримує запит президента і президент підписує додатковий запит для України", - зазначила Брінк.

За її словами, зараз Конгрес відповідає за те, як швидко США зможуть відновити допомогу Україні.

Брінк нагадала, що вона двічі розмовляла зі спікером Палати представників Майком Джонсоном - "він підтримує Україну та розуміє, наскільки важливим є програш Росії у війні".

"Я не можу сказати вам точні терміни. Але я можу сказати, що як президент, так і ми всі робимо все можливе для прискорення цього процесу. Мій меседж - ми не можемо витрачати час, ні дня, ні години, ні секунди. Люди помирають щодня", - додала дипломат.

Посол наголосила, що лише Конгрес "вирішує перебіг цього процесу".

Допомога Україні від США

Нагадаємо, у США вже кілька місяців не можуть схвалити нового фінансування для допомоги Україні. Це пов'язано з розбіжностями між республіканцями і демократами.

Нещодавно Сенат США ухвалив законопроект, який включає допомогу Україні на понад 60 млрд доларів. Але для того, щоб документ набув чинності, його має схвалити Палата представників та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон поки що відмовляється виносити на розгляд законопроект про допомогу Україні. Він хоче, щоб гроші для нашої країни були у прив'язці до питання безпеки кордонів.

Також нещодавно Палата представників пішла на канікули, що унеможливлює розгляд документа до 28 лютого.