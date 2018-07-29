У США В результаті стрілянини загинули троє людей

Ще семеро людей отримали травми

У Новому Орлеані (штат Луїзіана, США) відбулася стрілянина, в результаті якої троє людей загинули, ще сім людей отримали поранення. Про це повідомляє видання nbc4i з посиланням на представника міської поліції Аарона Луні.

Як повідомляється, постраждалих доставили в місцеву лікарню.

#NOPD is investigating a shooting reported to have occurred at I-10 West at Carrollton. Initial reports show a female victim suffering multiple apparent gunshot wounds to the back. Victim was located in Jefferson Parish & transported to an area hospital for treatment. #NOPDAlert — NOPD (@NOPDNews) July 29, 2018

Інформації про їх стан на даний момент немає.

Фото: стрілянина в Новому Орлеані

Раніше повідомлялося, що у США сталася стрілянина в церкві. У результаті стрілянини один чоловік загинув, ще один отримав поранення.

На момент події в церкві перебувало близько 50 осіб. У результаті стрілянини один чоловік загинув, ще один отримав поранення. Зробивши кілька пострілів, стрілець покинув будинок і відправився додому.

Також повідомлялося, що у США озброєний чоловік забарикадувався в супермаркеті. В ході погоні машина врізалася в стовп, після чого злочинець вискочив з неї і відкрив вогонь по співробітниках поліції, які відкрили вогонь у відповідь.