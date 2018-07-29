У США В результаті стрілянини загинули троє людей

Новини Надзвичайні події 29.07.2018 - 14:58
Ілюстративне фото з відкритих джерел)
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Ще семеро людей отримали травми

У Новому Орлеані (штат Луїзіана, США) відбулася стрілянина, в результаті якої троє людей загинули, ще сім людей отримали поранення. Про це повідомляє видання nbc4i з посиланням на представника міської поліції Аарона Луні.

Як повідомляється, постраждалих доставили в місцеву лікарню.

Інформації про їх стан на даний момент немає.

У США В результаті стрілянини загинули троє людейФото: стрілянина в Новому Орлеані

Раніше повідомлялося, що у США сталася стрілянина в церкві. У результаті стрілянини один чоловік загинув, ще один отримав поранення.

На момент події в церкві перебувало близько 50 осіб. У результаті стрілянини один чоловік загинув, ще один отримав поранення. Зробивши кілька пострілів, стрілець покинув будинок і відправився додому.

Також повідомлялося, що у США озброєний чоловік забарикадувався в супермаркеті. В ході погоні машина врізалася в стовп, після чого злочинець вискочив з неї і відкрив вогонь по співробітниках поліції, які відкрили вогонь у відповідь.

У Техасі застрелили трьох осіб у будинку престарілих
Теги:  Новый Орлеан,  Сполучені Штати Америки,  Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС