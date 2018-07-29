В США в результате стрельбы погибли трое человек

Еще семь человек получили травмы

В Новом Орлеане (штат Луизиана, США) произошла стрельба, в результате которой трое людей погибли, еще семь человек получили ранения. Об этом сообщает издание nbc4i со ссылкой на представителя городской полиции Аарона Луни.

Как сообщается, пострадавших доставили в местную больницу.

#NOPD is investigating a shooting reported to have occurred at I-10 West at Carrollton. Initial reports show a female victim suffering multiple apparent gunshot wounds to the back. Victim was located in Jefferson Parish & transported to an area hospital for treatment. #NOPDAlert — NOPD (@NOPDNews) July 29, 2018

Информации об их состоянии на данный момент нет.

Фото: стрельба в Новом Орлеане

Ранее сообщалось, что в США произошла стрельба в церкви. В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранения.

На момент происшествия в церкве находилось около 50 человек. В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранения. Сделав несколько выстрелов, стрелок покинул здание и отправился домой.

Также сообщалось, что в США вооруженный мужчина забаррикадировался в супермаркете. В ходе погони машина врезалась в столб, после чего преступник выскочил из нее и открыл огонь по сотрудникам полиции, которые открыли огонь в ответ.