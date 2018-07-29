В США в результате стрельбы погибли трое человек

Новости Происшествия 29.07.2018 - 14:58
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Еще семь человек получили травмы

В Новом Орлеане (штат Луизиана, США) произошла стрельба, в результате которой трое людей погибли, еще семь человек получили ранения. Об этом сообщает издание nbc4i со ссылкой на представителя городской полиции Аарона Луни.

Как сообщается, пострадавших доставили в местную больницу.

Информации об их состоянии на данный момент нет.

В США в результате стрельбы погибли трое человекФото: стрельба в Новом Орлеане

Ранее сообщалось, что в США произошла стрельба в церкви. В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранения.

На момент происшествия в церкве находилось около 50 человек. В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранения. Сделав несколько выстрелов, стрелок покинул здание и отправился домой.

Также сообщалось, что в США вооруженный мужчина забаррикадировался в супермаркете. В ходе погони машина врезалась в столб, после чего преступник выскочил из нее и открыл огонь по сотрудникам полиции, которые открыли огонь в ответ.

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Теги:  Новый Орлеан,  Соединенные Штаты Америки,  Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС