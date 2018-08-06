У США в результаті аварії легкомоторного літака загинули 5 осіб

Аварія сталася за півтора кілометри від південнокаліфорнійського аеропорту Джон Вейн

У Південній Каліфорнії (Сполучені Штати) розбився двомоторний літак, у результаті чого п'ятеро людей загинули. Про це повідомив офіційний представник Управління авіатранспорту США Арлен Салак, передає ABC.

Аварія сталася за півтора кілометра від південнокаліфорнійського аеропорту Джон Вейн, біля автомобільної парковки.

Загинули всі, хто перебував на борту легкомоторного літака Cessna.

Як повідомляє канал, вулиці, які ведуть до розташованого поруч з місцем аварії торговим центром South Coast Plaza, перекриті.

Нагадаємо, в швейцарських Альпах, із західного боку гори Ліц Зегнас у кантоні Граубюнден у суботу, 4 серпня, зазнав аварії невеликий літак, у результаті чого загинуло 20 осіб. Уламки літака були знайдені на висоті 2450 метрів над рівнем моря. Авіасудно було ретро-літаком часів Другої світової війни.