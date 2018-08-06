В США в результате крушения легкомоторного самолета погибли 5 человек

Крушение произошло в полутора километрах от южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн

В Южной Калифорнии (Соединенные Штаты) потерпел крушение двухмоторный самолет, в результате чего пять человек погибли. Об этом сообщил официальный представитель Управления авиатранспорта США Арлен Салак, передает ABC.

Крушение произошло в полутора километрах от южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн, у автомобильной парковки.

Погибли все находившиеся на борту легкомоторного самолета Cessna.

Как сообщает канал, улицы, ведущие к расположенному рядом с местом аварии торговым центром South Coast Plaza, перекрыты.

Напомним, в швейцарских Альпах, с западной стороны горы Лиц Зегнас в кантоне Граубюнден в субботу, 4 августа, потерпел крушение небольшой самолет, в результате чего погибли 20 человек. Обломки самолета были найдены на высоте 2450 метров над уровнем моря. Потерпевшее крушение авиасудно является ретро-самолетом времен Второй мировой войны.