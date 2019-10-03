У США в результаті аварії раритетного літака загинули майже 10 осіб

У Сполучених Штатах Америки сталася аварія бомбардувальника B-17 часів Другої світової війни, в результатів чого загинуло 7 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, аварія раритетного літака сталася у міжнародному аеропорту Коннектикута. В момент падіння на борту бомбардувальника знаходилося 10 пасажирів та троє членів екіпажу. В результаті аварії 7 людей загинули та 6 постраждали, двоє отримали важкі поранення. Також постраждала ще одна людина, яка була на землі.

Зазначається, що літак декілька хвилин знаходився в польоті, коли пілоти повідомили про несправніть та зробили запит про дозвіл на посадку. Під час приземлення літак втратив управління та зіткнувся з ангаром.

Національна рада з безпеки на транспорті направила на місце аварії бомбардувальника групу спеціалістів для розслідування причин катастрофи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Іспанії сталася аварія військового літака, в результаті чого загинули 2 людини. Вранці 18 вересня літак академії ВПС Іспанії під час навчань впав у море поблизу берега провінції Мурсія.

Також РБК-Україна писало, що 11 вересня у США розбився вантажний літак, який перевозив автозапчастини з міста Міллінгтон в штаті Теннесі. В результаті авіакатастрофи загинули 2 людини. Аварія сталася поблизу військово-цивільного аеропорту Толедо Експрес.