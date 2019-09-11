У США розбився вантажний літак, є загиблі

Фото: на місці авіакатастрофи (facebook.com 13abc)

Внаслідок авіакатастрофи загинули 2 людини

В американському штаті Огайо вранці 11 вересня сталася аварія вантажного літака, в результаті чого загинули 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WTVG.

Як повідомляється, авіакатастрофа сталася 11 вересня близько 10:00 за київським часом поблизу військово-цивільного аеропорту Толедо Експрес. В результаті аварії вантажного літака, що перевозив автозапчастини з міста Міллінгтон в штаті Теннесі, загинули 2 людини.

Зазначається, що служба аеропорту Толедо Експрес не отримувала сигналу лиха від літака. Коли правоохоронці та рятувальники прибули на місце катастрофи, весь літак був охоплений полум'ям.

Cargo plane crash UPDATE: Toledo Lucas County Port Authority confirmed two people were killed in the crash. Airport Highway and Mescher are reopening to traffic. Eber (between Airport and Garden) and Garden (between Airport and Crissey) will remain closed. Here is what we know so far: - A cargo plane crashed on top of two semis at Bubba's Auto and Deisel near Toledo Express airport. - The plane was traveling from Millington, Tennessee, according to the FAA. - Police say the plane was fully engulfed in flames when they arrived. - There were two people on board the plane. They were both killed. - Eber (between Airport and Garden) and Garden (between Airport and Crissey) will remain closed. There is a media briefing included at the link: https://bit.ly/2lKSQ7v Опубліковано 13abc Середа, 11 вересня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Філіппінах сталася аварія невеликого літака поблизу міста Каламба. В результаті падіння літака на будинок загинули щонайменше 9 осіб. Ще дві людини, які перебували в будинку, постраждали.

Також РБК-Україна писало, що на півночі Норвегії в міста Альта розбився вертоліт, в результаті чого чотири людини загинули. На борту вертольота знаходилися шість осіб. Ще одна людина пропала безвісти. У районі події ведуться його пошуки, до яких залучені кінологи з собаками. Постраждалий був госпіталізований.