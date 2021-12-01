США вирішили бути активним учасником врегулювання конфлікту на Донбасі, - ОП

"Я можу точно сказати, що на сьогодні Америка для себе ухвалила рішення бути активним учасником мирного процесу, причому на всіх рівнях, починаючи з президентського. І вони глибоко в матеріалі, це буде відбуватися паралельно з існуючим нормандським форматом", - зазначив Єрмак.

Він наголосив, що США з великою повагою ставляться до того, що було зроблено і Меркель, і Макроном.

"Це дасть додатковий імпульс, тому я думаю, що найближчим часом ми будемо свідками активізації цього процесу", - додав Єрмак.