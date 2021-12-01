США решили быть активным участником урегулирования конфликта на Донбассе, - ОП

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что США приняли решение быть активным участником урегулирования конфликта на Донбассе. Речь идет обо всех уровнях, начиная от президентского.
Об этом глава ОП заявил в интервью РБК-Украина.
"Я могу точно сказать, что на сегодня Америка для себя приняла решение быть активным участником мирного процесса, причем на всех уровнях, начиная с президентского. И они глубоко в материале, это будет происходить параллельно с существующим нормандским форматом", - отметил Ермак.
Он подчеркнул, что США с большим уважением относятся к тому, что было сделано и Меркель и Макроном.
"Это даст дополнительный импульс, поэтому я думаю, что в ближайшее время мы будем свидетелями активизации этого процесса", - добавил Ермак.
Напомним, глава Офиса президента интервью РБК-Украина также заявил о высоких рисках полномасштабной эскалации со стороны РФ зимой. Он надеется, что этого не произойдет.
Добавим, Ермак также подчеркнул, что Украина никогда не заявляла о выходе из Минских договоренностей. Несмотря на то, что к этим соглашениям возникает ряд вопросов