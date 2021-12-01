Єрмак про Мінські домовленості: ми ніколи не заявляли, що виходимо з них

"До них (Мінських домовленостей - ред.) у нас, м'яко кажучи, дуже багато питань. Але відразу хочу для всіх критиків сказати, що ми ніколи не заявляли, що ми виходимо з них. Документи підписані від імені нашої держави, і на сьогоднішній день є єдиною базою для переговорів. І навіть на цій базі ми відстоюємо національні інтереси України", - зазначив Єрмак.