Єрмак про Мінські домовленості: ми ніколи не заявляли, що виходимо з них
Фото: голова Офісу президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна ніколи не заявляла про вихід з Мінських домовленостей. Попри те, що до цих угод виникає низка запитань.
Про це голова ОП заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
"До них (Мінських домовленостей - ред.) у нас, м'яко кажучи, дуже багато питань. Але відразу хочу для всіх критиків сказати, що ми ніколи не заявляли, що ми виходимо з них. Документи підписані від імені нашої держави, і на сьогоднішній день є єдиною базою для переговорів. І навіть на цій базі ми відстоюємо національні інтереси України", - зазначив Єрмак.
Нагадаємо, голова Офісу президента України інтерв'ю РБК-Україна також заявив про високі ризики повномасштабної ескалації з боку РФ взимку. Він сподівається, що цього не станеться.