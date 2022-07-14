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США дозволили низку транзакцій з Росією і пом'якшили санкції: про що йде мова

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Вашингтон, Четвер 14 липня 2022 21:54
США дозволили низку транзакцій з Росією і пом'якшили санкції: про що йде мова Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Сполучені Штати Америки (США) дозволили транзакції з Росією, які пов'язані з добривами і продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Зокрема, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) видало генеральні ліцензії на транзакції з Росією, пов'язані з продовольством, насінням, добривами, ліками та медичним обладнанням.

Дозволено транзакції на:

  • виробництво, виготовлення, продаж або транспортування сільськогосподарських товарів, сільськогосподарського обладнання, ліків, виробів медичного призначення, запасних частин і комплектуючих до них або оновлення програмного забезпечення для медичних пристроїв
  • профілактику, діагностику або лікування COVID-19 (включаючи дослідження або клінічні дослідження, пов'язані з COVID-19)
  • поточні клінічних випробувань та інших медичних досліджень.

Крім того, США тимчасово дозволили проведення операцій з колишньою донькою "Газпрому" компанією Gazprom Germania і зняли санкції з дочірньої компанії "Альфа-Банку" в Казахстані (JSC Alfa Bank).

Нагадаємо, сьогодні Європейський союз почав обговорювати сьомий пакет санкцій, який можуть прийняти вже наступного тижня. РБК-Україна писало, що до нього увійде.

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