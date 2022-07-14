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ЄС почав обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії: що до нього увійде

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Брюссель, Четвер 14 липня 2022 19:41
ЄС почав обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії: що до нього увійде Фото: ЄС почав готувати сьомий пакет санкцій проти Росії (flickr com libereurope)
Автор: Сергей Новиков

Посли країн-учасниць Європейського союзу сьогодні, 14 липня 2022 року, почали обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії за війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Юзвяка.

"Посли ЄС сьогодні провели консультації щодо нового пакету санкцій проти Росії. Завтра будуть пропозиції, у понеділок - обговорення, у середу - затвердження, якщо все піде добре", - зазначив він.

За його словами, сьомий пакет санкцій включатиме заборону на імпорт золота, на експорт високотехнологічних та фармацевтичних товарів подвійного призначення, обмеження цін на газ. Крім того, до списків санкцій додадуть членів сімей російських олігархів.

Нагадаємо, сьогодні угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто вкотре запевнив, що Будапешт не підтримає європейських санкцій щодо російського газу.

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