США дозволили ще один коктейль з антитіл для лікування COVID

Повідомляється, що дозвіл видано на екстрене застосування антитіл бамланівімаб і етесевімаб, спільна ін'єкція яких в коктейлі Eli Lilly допомагає при лікуванні легкої або помірної форм COVID-19. Коктейль можна колоти дорослим пацієнтам і дітям старше 12 років з масою тіла не менше 40 кг, у яких є ризик розвитку важкої форми захворювання.

Крім того, дано дозвіл на застосування щодо осіб від 65 років і старше. При цьому коктейль не можна застосовувати при лікуванні пацієнтів, які потребують кисневої терапії.

За даними FDA, клінічні випробування показали, що одноразове внутрішньовенне введення коктейлю з антитіл значно знижує число госпіталізацій та смертей.

"Дозвіл на екстрене застосування було видано Eli Lilly and Co", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, до цього в США дозволили застосування коктейлю з антитіл від компанії Regeneron Pharmaceuticals. Його вводили тодішньому президенту Дональду Трампу.