США збільшують поставки COVID-вакцин на третину

Уряд Сполучених Штатів прийняв рішення збільшити поставки вакцин від коронавірусу по всій території країни на третину. Розширені поставки препаратів розпочнуться з наступного тижня.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу, який транслювався в Twitter.

За її словами, постачання вакцин збільшаться на 28%, у порівнянні з попередніми тижнями.

"Ми оголошуємо про збільшення щотижневих поставок вакцини в штати, племен (корінних жителів Америки - ред.) і територій США до 11 млн доз", - заявила Псакі.

За її словами, США збільшать постачання вакцин з метою забезпечення рівного розподілу препаратів серед населення.

Нагадаємо, в США щодня вакцинують від коронавірусу близько 1,2 млн осіб. У семи американських штатах першу дозу вакцини отримали вже більше ніж 10% дорослого населення.

Додамо, що на початку лютого в США кількість людей, які вакцинували проти COVID-19, перевищила кількість хворих з початку пандемії. Всього отримали одну або дві дози препарату понад 26 млн американців.

Раніше повідомлялося, що у США виявили перші випадки зараження "південноафриканським" штамом коронавірусу.