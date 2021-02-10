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США разрешили еще один коктейль из антител для лечения COVID

Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты Америки разрешили экстренное применение еще одного коктейля из антител для лечения COVID-19. На этот раз речь идет о препарате фармацевтической компании Eli Lilly.

Об этом говорится в сообщении на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

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Сообщается, что разрешение выдано на экстренное применение антител бамланивимаб и этесевимаб, совместная инъекция которых в коктейле Eli Lilly помогает при лечении легкой или умеренной форм COVID-19. Коктейль можно колоть взрослым пациентам и детям старше 12 лет с массой тела не менее 40 кг, у которых есть риск развития тяжелой формы заболевания.

Кроме того, разрешение дано и на применение в отношении лиц от 65 лет и старше. При этом коктейль нельзя применять при лечении пациентов, которые нуждаются в кислородной терапии.

По данным FDA, клинические испытания показали, что однократное внутривенное введение коктейля из антител значительно снижает число госпитализаций и летальных исходов.

"Разрешение на экстренное применение было выдано Eli Lilly and Co", - говорится в сообщении.

Отметим, до этого в США разрешили применение коктейля из антител от компании Regeneron Pharmaceuticals. Его вводили тогдашнему президенту Дональду Трампу.

Напомним, ранее сообщалось, что США готовят новую стратегию вакцинации из-за мутаций COVID-19.

Также в стране на треть увеличивают поставки вакцин.

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