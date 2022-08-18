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США допустили використання Україною американської зброї у Криму, - Politico

Фото: США дозволяють Україні використовувати зброю, що поставляється, для ударів в Криму (t_me_chp_crimea)
Автор: Артур Родивилов

США допускають можливість використання зброї, що постачається Україні, для проведення атак в окупованому Криму для самооборони.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico, про це заявив високопоставлений чиновник в Білому домі.

Він нагадав позицію США, що Крим - це Україна.

"Звичайно, ми не вибираємо цілі, і все, що ми надали, призначене для самооборони. Будь-яка ціль, яку вони вирішать переслідувати на суверенній українській землі, за визначенням - самооборона", - сказав він.

Нагадаємо, 9 серпня в Криму прозвучали вибухи на авіабазі "Саки", де дислокувалися російські винищувачі і бомбардувальники, що здійснюють нальоти на материкову Україну.

В Повітряних силах ЗСУ підтвердили знищення дев'яти літаків на аеродромі в окупованому Криму.

16 серпня у Криму знову прогриміли вибухи. Цього разу їх зафіксували під Джанкоєм, а також на аеродромі у Гвардійському.

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КримЗброя з США