США вместе с союзниками продолжат оказывать поддержку Украине на поле боя, - Остин

Он заявил, что для меня было большой честью встретиться с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. В частности, чтобы подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

"Мы, вместе с нашими союзниками и партнерами, продолжим оказывать поддержку Украине в удовлетворении ее неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных оборонных нужд", - заявил Остин.

Визит главы Пентагона в Украину

Глава Минобороны США 20 ноября приехал в Украину в преддверии нового заседания в формате "Рамштайн". Новая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится уже в эту среду, 22 ноября.

В Пентагоне сообщили, что Остин во время визита в Киев проведет переговоры на высоком уровне с украинским руководством. В частности, он планирует обсудить партнерство между странами и военную помощь ВСУ.

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