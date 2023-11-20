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США разом із союзниками продовжать надавати підтримку Україні на полі бою, - Остін

Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати разом із партнерами продовжать надавати допомогу Україні на полі бою.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

Він заявив, що для мене було великою честю зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Зокрема, щоб підтвердити незмінну підтримку України з боку Сполучених Штатів.

"Ми, разом із нашими союзниками та партнерами, продовжимо надавати підтримку Україні в задоволенні її нагальних потреб на полі бою та довгострокових оборонних потреб", - заявив Остін.

Візит глави Пентагону в Україну

Глава Міноборони США 20 листопада приїхав до України напередодні нового засідання у форматі "Рамштайн". Нова зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться вже цієї середи, 22 листопада.

У Пентагоні повідомили, що Остін під час візиту до Києва проведе переговори на високому рівні з українським керівництвом. Зокрема, він планує обговорити партнерство між країнами та військову допомогу ЗСУ.

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