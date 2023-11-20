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США вместе с союзниками продолжат оказывать поддержку Украине на поле боя, - Остин

Понедельник 20 ноября 2023 16:08
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США вместе с союзниками продолжат оказывать поддержку Украине на поле боя, - Остин Фото: министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты вместе с партнерами продолжат оказывать помощь Украине на поле боя.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

Он заявил, что для меня было большой честью встретиться с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. В частности, чтобы подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

"Мы, вместе с нашими союзниками и партнерами, продолжим оказывать поддержку Украине в удовлетворении ее неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных оборонных нужд", - заявил Остин.

Визит главы Пентагона в Украину

Глава Минобороны США 20 ноября приехал в Украину в преддверии нового заседания в формате "Рамштайн". Новая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится уже в эту среду, 22 ноября.

В Пентагоне сообщили, что Остин во время визита в Киев проведет переговоры на высоком уровне с украинским руководством. В частности, он планирует обсудить партнерство между странами и военную помощь ВСУ.

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