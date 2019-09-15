США розмістили в Німеччині установки системи "сталевий дощ"

Фото (stripes.com)

Сухопутні війська Міноборони США розмістили в Німеччині 16 пускових установок

Сухопутні війська Міністерства оборони США розгорнули в Німеччині 16 пускових установок залпового вогню М270А1, відомих як "сталевий дощ". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету американського відомства Stars and Stripes.

Повідомляється, що установки, а також кілька колісних і гусеничних машин обслуговування надійшли на озброєння 41-ї артилерійської бригади, що дислокується в районі німецького міста Графенвера. Зазначимо, що вона є єдиною американською ракетно-артилерійською бригадою в Європі і складається з двох батальйонів з установками М270А1 і одного батальйону підтримки.



У Міноборони США розміщення нових установок назвали «демонстрацією нашої незмінної відданості НАТО і колективної рішучості підтримувати європейську безпеку». Інформація про загальну кількість систем, які планується поставити в Німеччину, відсутня.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що США обговорюють з союзниками плани з розміщення ракет середньої дальності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.