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США розмістили в Німеччині установки системи "сталевий дощ"

Новини » Політика    15.09.2019 - 22:09
США розмістили в Німеччині установки системи "сталевий дощ"
Фото (stripes.com)

Сухопутні війська Міноборони США розмістили в Німеччині 16 пускових установок

Сухопутні війська Міністерства оборони США розгорнули в Німеччині 16 пускових установок залпового вогню М270А1, відомих як "сталевий дощ". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету американського відомства Stars and Stripes.

Повідомляється, що установки, а також кілька колісних і гусеничних машин обслуговування надійшли на озброєння 41-ї артилерійської бригади, що дислокується в районі німецького міста Графенвера. Зазначимо, що вона є єдиною американською ракетно-артилерійською бригадою в Європі і складається з двох батальйонів з установками М270А1 і одного батальйону підтримки.

У Міноборони США розміщення нових установок назвали «демонстрацією нашої незмінної відданості НАТО і колективної рішучості підтримувати європейську безпеку». Інформація про загальну кількість систем, які планується поставити в Німеччину, відсутня.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що США обговорюють з союзниками плани з розміщення ракет середньої дальності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

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