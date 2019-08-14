США ведуть переговори з розміщення ракет в Азії

Фото: Андреа Томпсон (delfi.lt)

США запевняють, що не можуть прийняти одностороннє рішення про розміщення ракет у регіоні

Сполучені Штати Америки обговорюють із союзниками плани по розміщенню ракет середньої дальності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Про це заявила заступник держсекретаря США з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Андреа Томпсон, повідомляє Associated Press.

Вона зазначила, що це рішення не може бути одностороннім.

"Будь-яке рішення з цього регіону буде прийматися за погодженням з нашими союзниками - це не одностороннє рішення США", - підкреслила Томпсон.

Так, на початку серпня глава Міноборони США Марк Еспер розповів, що хотів би протягом найближчих місяців розмістити в Азії ракети наземного базування середньої дальності.

Як писало РБК-Україна, Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що в разі розміщення американських ракет в Азії вживатиме заходів. Пекін висловив надію, що США не будуть своїми діями підривати міжнародний і регіональний мир.

Нагадаємо, 2 серпня офіційно припинив дію ДРСМД між Росією і США. Держсекретар США Майкл Помпео підкреслював, що Вашингтон офіційно виходить з договору. Він нагадав, що США давали РФ шість місяців, щоб повернутися до виконання договору про ракети. "США не будуть залишатися учасниками договору, коли інші порушують його. Росія одноосібно відповідає", - написав він.

Додамо також, міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) вимагали від Російської Федерації дотримуватися умов договору про ракети середньої і малої дальності. Крім того, Європейський парламент засудив порушення РФ ракетного договору і закликав Росію повернутися до повного дотримання обов'язків за договором.