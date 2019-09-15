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США разместили в Германии установки системы "стальной дождь"

Новости » Политика    15.09.2019 - 22:09
США разместили в Германии установки системы "стальной дождь"
Фото (stripes.com)

Сухопутные войска Минобороны США развернули в Германии 16 пусковых установок

Сухопутные войска Министерства обороны США развернули в Германии 16 пусковых установок залпового огня М270А1, известных как "стальной дождь". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету американского ведомства Stars and Stripes.

Сообщается, что установки, а также несколько колесных и гусеничных машин обслуживания поступили на вооружение 41-й артиллерийской бригады, базирующейся в районе немецкого города Графенвера. Отметим, что она является единственной американской ракетно-артиллерийской бригадой в Европе и состоит из двух батальонов с установками М270А1 и одного батальона поддержки.

В Минобороны США размещение новых установок назвали «демонстрацией нашей неизменной приверженности НАТО и коллективной решимости поддерживать европейскую безопасность». Информация об общем количестве систем, которые планируется поставить в Германию, отсутствует.

Напомним, РБК-Украина писало, что США обсуждают с союзниками планы по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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