У США розбився військовий літак, є загиблий

У Флориді (штат США) під час авіаційного шоу розбився військовий літак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що внаслідок авіакатастрофи загинув пілот.

"Одна людина загинула у другій половині дня п'ятниці внаслідок авіакатастрофи на авіашоу "Стюарт" у штаті Флорида", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили у Федеральному управлінні авіації США, аварія сталася з військовим літаком Grumman OV-1 Mohawk близько 13:15 за місцевим часом. На борту перебував лише один пілот.

У п'ятницю відбувся перший з трьох днів авіашоу "Стюарт" у штаті Флорида. Місцева влада заявила, що решта заходів, запланованих на цей день, перенесена на суботу.

Раніше повідомлялося, що у повітрі над ранчо в штаті Техас (США) зіткнулися два вертольоти, в результаті чого загинули дві людини.

РБК-Україна писало, що у центральній Колумбії впав гелікоптер Bell 412, що належав до президентського авіапарку, унаслідок чого загинули всі шестеро членів екіпажу.