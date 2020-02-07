ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В США розбився літак, загинули 5 людей

Новини » Надзвичайні події     07.02.2020 - 12:52
В США розбився літак, загинули 5 людей
Іллюстративне фото (facebook com yutebethel)

Причина авіакатастрофи в США невідома

В місті Бетел, що в американському штаті Аляска, розбився невеликий літак, в результаті чого загинули 5 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Anchorage Daily News.

Зазначається, що невеликий літак Piper PA-32 авіакомпанії Yute Air прямував з Кіпнука до Бетела.

"П'ятеро людей загинули в результаті авіакатастрофи літака на південному заході Бетела у четвер після обіду", - йдеться у повідомленні.

До місця події був направлений гелікоптер Національної гвардії з рятувальниками.

Згідно з попередньою інформацією Федерального авіаційного управління США, причина авіакатастрофи невідома. Управління теж розпочало розслідування.

Нагадаємо, авіакатастрофа, в результаті якої загинув американський баскетболіст Кобі Брайант, сталася через несприятливі погодні умови.

В результаті катастрофи також загинула помічник тренера жіночої баскетбольної команди однієї з приватних шкіл округу Оріндж Христина Маузер. На борту також перебували Сара Честер і її дочка Пейтон.

Нагадаємо, вертоліт з Брайантом впав в горах поблизу міста Калабасас в окрузі Лос-Анджелес. На борту було ще чотири людини, в тому числі 13-річна дочка баскетболіста. Всі вони загинули. Пізніше в мережі з'явилося відео з місця аварії вертольота.

З'явилися дані про постраждалих при аварії літака в Стамбулі Іран після витоку диспетчерських переговорів продовжить розслідування авіакатастрофи з іншими країнами
Новини України авиакатастрофаСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся