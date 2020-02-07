В США розбився літак, загинули 5 людей

Іллюстративне фото (facebook com yutebethel)

Причина авіакатастрофи в США невідома

В місті Бетел, що в американському штаті Аляска, розбився невеликий літак, в результаті чого загинули 5 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Anchorage Daily News.

Зазначається, що невеликий літак Piper PA-32 авіакомпанії Yute Air прямував з Кіпнука до Бетела.

"П'ятеро людей загинули в результаті авіакатастрофи літака на південному заході Бетела у четвер після обіду", - йдеться у повідомленні.

До місця події був направлений гелікоптер Національної гвардії з рятувальниками.

Згідно з попередньою інформацією Федерального авіаційного управління США, причина авіакатастрофи невідома. Управління теж розпочало розслідування.

Нагадаємо, авіакатастрофа, в результаті якої загинув американський баскетболіст Кобі Брайант, сталася через несприятливі погодні умови.

В результаті катастрофи також загинула помічник тренера жіночої баскетбольної команди однієї з приватних шкіл округу Оріндж Христина Маузер. На борту також перебували Сара Честер і її дочка Пейтон.

Нагадаємо, вертоліт з Брайантом впав в горах поблизу міста Калабасас в окрузі Лос-Анджелес. На борту було ще чотири людини, в тому числі 13-річна дочка баскетболіста. Всі вони загинули. Пізніше в мережі з'явилося відео з місця аварії вертольота.