У США в авіакатастрофі загинув відомий баскетболіст

На борту розбитого вертольота також перебувала 13-річна дочка баскетболіста Джанна Марія

Знаменитий баскетболіст дворазового олімпійського чемпіона, п'ятикратного чемпіона Національної баскетбольної асоціації (НБА) Кобі Брайант загинув в результаті аварії вертольота в місті Калабасас (Каліфорнія, США). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TMZ.

З ним на борту було ще четверо людей - всі загинули. Зазначається, що у вертольоті також перебувала 13-річна дочка баскетболіста Джанна Марія.

Влада Калабасаса підтвердила загибель Кобі Брайанта. Про це повідомляється на сторінці міста Twitter.

"З глибокою скорботою ми повідомляємо про загибель Кобі Брайанта і чотирьох інших пасажирів, в результаті катастрофи вертольота в Калабасасе. Літак впав недалеко від Лас-Вірдженса близько 10 ранку. Ніхто на землі не постраждав. Федеральне управління цивільної авіації США і Національна рада з безпеки на транспорті проводять розслідування", - йдеться в повідомленні.

Причини аварії стануть відомі після розслідування.

За інформацією ABC News, вмемсте з Брайантом в авіакатастрофі загинули його дочки.

Разом з Брайантом в авіакатастрофі загинули його дочки. Про це журналістка Кортні Шоу написала в Twitter.

"ABC News повідомляє, що дочки Кобі Брайанта були з ним, коли вертоліт зазнав аварії", - написала вона.

Брайант завершив ігрову кар'єру в 2016 році. Він п'ять разів ставав чемпіоном НБА в складі "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 році був визнаний найціннішим гравцем НБА, в 2009 і 2010 роках - найціннішим гравцем фіналу НБА у складі збірної США Брайант двічі вигравав Олімпійські ігри (2008, 2012). Він займає четверте місце в списку найрезультативніших гравців в історії НБА (33643 очки), 18 разів брав участь у Матчах зірок НБА.

В 2018 році він отримав премію "Оскар" за кращий анімаційний короткометражний фільм "Дорогий баскетбол".

Нагадаємо, раніше вертолет MH-60 Військово-морських сил США здійснив посадку на воду біля берегів японського острова Окінава. За даними місцевих чиновників, вертоліт приземлився близько 16:25 за місцевим часом (9:25 за київським часом) 25 січня в 150 км на схід від узбережжя Окінави. Всі п'ять членів екіпажу американського вертольота були врятовані і доставлені в табір морської піхоти США.