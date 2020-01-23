У США розбився легкомоторний літак, загинули чотири людини

В американському місті Корона, штат Каліфорнія, зазнав аварії легкомоторний літак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міський пожежний департамент.

За попередніми даними, загинули чотири людини, які перебували на борту.

Літак розбився відразу після вильоту з міського аеропорту.

Повідомляється, що аеропорт був закритий після події.

An incident involving a plane crash is being at the conducted Corona Airport. @coronafiredept and @coronapd are on scene.



The airport is closed

3-4 occupants in the plane

Approximately 80 gallons of fuel

Extending into vegetation pic.twitter.com/rXMUHbz4K2 — Corona Fire Dept #CoronaFire (@CoronaFireDept) January 22, 2020

Нагадаємо, раніше в міжнародному аеропорту Ньюварк, в Нью-Йорку, здійснив екстрену посадку пасажирський літак авіакомпанії United Airlines. У літака сталися проблеми з двигуном відразу після вильоту.

Як відомо, 8 січня 2020 року сталася авіакатастрофа в Ірані. Лайнер компанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, нібито переплутавши з американським літаком. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - всі, хто був на борту. Серед них - 11 українців.

Тіла загиблих в результаті атаки на літак МАУ в Ірані українців доставили в Україну 19 січня. Літак із загиблими прибув в міжнародний аеропорт "Бориспіль".