У США розбився легкомоторний літак, загинули чотири людини

В американському місті Корона, штат Каліфорнія, зазнав аварії легкомоторний літак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міський пожежний департамент.

За попередніми даними, загинули чотири людини, які перебували на борту.

Літак розбився відразу після вильоту з міського аеропорту.

Повідомляється, що аеропорт був закритий після події.

An incident involving a plane crash is being at the conducted Corona Airport. @coronafiredept and @coronapd are on scene.



The airport is closed

3-4 occupants in the plane

Approximately 80 gallons of fuel

Extending into vegetation pic.twitter.com/rXMUHbz4K2