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Авіакатастрофа в Ірані: тіла загиблих українців доставили в Україну

Новини » Надзвичайні події     19.01.2020 - 11:07
Авіакатастрофа в Ірані: тіла загиблих українців доставили в Україну
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com / SZimpas)

Раніше в Ірані ідентифікували тіла всіх 11 українців

Тіла загиблих в результаті атаки на літак МАУ в Ірані українців доставили в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Офісу президента України в Facebook.

Так, літак з тілами українців, які загинули в результаті авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, прибув в міжнародний аеропорт "Бориспіль".

На церемонію прощання з загиблими прибули президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, спікер парламенту Дмитро Разумков, глава СБУ Іван Баканов та інші представники влади.

В авіакомпанії МАУ заявляли, що до прощання з загиблими будуть допущені всі, а сама церемонія відбудеться біля термінала B міжнародного аеропорту "Бориспіль". Церемонія прощання з загиблими проходитиме з 13:00 до 19:00.

Українці вшановують пам’ять загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані Стрім

До України повернули тіла жертв авіакатастрофи літака МАУ в Ірані — в аеропорту «Бориспіль» відбувається церемонія вшанування пам’яті загиблих. Показуємо, як вона відбувається, та нагадуємо деталі історії про Боїнг, збитий іранськими силами

Опубліковано hromadske.ua Неділя, 19 січня 2020 р.

Фото: в аеропорту "Бориспіль" прощаються з загиблими в авіакатастрофі в Ірані (РБК-Україна)

На цьому тижні повідомлялося, що в Ірані завершилася ідентифікація тіл всіх 11 українців, загиблих в результаті авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані.

Відзначимо, Україна вимагає фіксації визнання Іраном своєї провини в офіційному документі. За словами Пристайко, питання буде підніматися на засіданні Радбезу ООН.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії "Міжнародні авіалінії України" виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, нібито переплутавши з американським літаком. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - всі, хто був на борту.

Українським експертам першими вдалося виявити елементи ракети, якою був збитий літак "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані, і зробили вони це завдяки особистим речам жертв падіння літака.

Пристайко пояснив, чому посольство виключило версію ракетного удару по літаку МАУ Україна заявила про відповідальність "верхівки" Ірану в катастрофі МАУ
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