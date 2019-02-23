У США розбився вантажний літак, є загиблі

На борту літака знаходилися три людини

На юге США грузовой самолет потерпел крушение недалеко от города Анауак на юго-востоке американского штата Техас. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на daily mail.

Известно, что на борту находились три человека. По данным шерифа округа, выживших в результате аварии самолета нет.

Упавший самолет - это Boeing 767 Amazon Prime Air, эксплуатируемый авиакомпанией AtlasAir. Он совершал перелет из Майами в Хьюстон. Самолет потерпел крушение примерно в 12.45 по местному времени. Причины аварии выясняются.

Напомним, утром 20 февраля в Японии во время летной подготовки исчез с радаров истребитель-бомбардировщик F-2 Воздушных сил самообороны. На борту боевого самолета находились два человека, которых позже обнаружили живыми на спасательной шлюпке. Самолет разбился.

Также в алжирской провинции Тиарет разбился бомбардировщик Су-24, в результате чего погибли два пилота. Крушение произошло во время учений 20 февраля.