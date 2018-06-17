У США розірвали угоду про лобіювання Тимошенко

Документ про розірвання контракту розмістив Департамент юстиції США

Компанія Two Paths LLC, яка 20 лютого 2018 уклала контракт на надання лобістських послуг з компанією Avenue Strategies від імені лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко, розірвала його. Про це інформує Департамент юстиції США.

"Консалтингова угода між Two Paths LLC (Юлією Тимошенко, - ред.) Avenue Global Strategies розірвано без залучення Avenue Global Strategies до політичної або іншої активності", - йдеться в документі.

Документ про розірвання контракту датований 11 травня.

Раніше американська компанія Two Paths LLC заявляла, що Юлія Тимошенко не має відношення до фінансування послуг лобістів в США в її користь.

У компанії пояснили, що ведуть багато напрямкiв діяльності. Що стосується випадку з Тимошенко, компанія найняла лобістів для допомоги Юлії Тимошенко без її відома за рахунок людей, які стурбовані справами в Україні.

Зазначимо, раніше фірма Avenue Strategies, яку очолює Беррі Беннетт, колишній помічник Дональда Трампа, подала в Міністерство юстиції США документи про те, що вартість лобістських послуг для Тимошенко становить 65 тис доларів в місяць. При цьому контракт з фірмою Беннетта підписала фірма Two Paths LLC, що згідно з документами, діє від її імені.

Нагадаємо, НАБУ може почати досудове розслідування щодо фінансування передвиборчої кампанії Тимошенко.