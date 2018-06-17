В США расторгли соглашение о лоббировании Тимошенко

Документ о расторжении контракта разместил Департамент юстиций США

Компания Two Paths LLC, которая 20 февраля 2018 заключила контракт на оказание лоббистских услуг с компанией Avenue Strategies от имени лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, расторгла его. Об этом информирует Департамент юстиций США.

"Консалтинговое соглашение между Two Paths LLC (Юлией Тимошенко, - ред.) и Avenue Strategies Global разорвано без привлечения Avenue Strategies Global к политической или иной активности", - говорится в документе.

Документ о расторжении контракта датирован 11 мая.

Ранее американская компания Two Paths LLC заявляла, что Юлия Тимошенко не имеет отношения к финансированию услуг лоббистов в США в ее пользу.

В компании пояснили, что ведут многие направления деятельности. Что касается случае с Тимошенко, компания наняла лоббистов для помощи Юлии Тимошенко без ее ведома за счет людей, которые обеспокоены делами в Украине.

Отметим, ранее фирма Avenue Strategies, которую возглавляет Берри Беннетт, бывший помощник Дональда Трампа, подала в Министерство юстиции США документы о том, что стоимость лоббистских услуг для Тимошенко составляет 65 тыс долларов в месяц. При этом контракт с фирмой Беннетта подписала фирма Two Paths LLC, что согласно документам, действует от ее имени.

Напомним, НАБУ может начать досудебное расследование относительно финансирования предвыборной кампании Тимошенко.