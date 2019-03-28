США попередили іноземні компанії про санкції за нафтові операції з Венесуелою

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США застерегли компанії, що продовження нафтових угод з Венесуелою буде розглядатися як порушення санкцій

Адміністрація США попередила іноземні компанії, які діють у сфері торгівлі нафтою і нафтопереробки, про те, що під загрозою американських санкцій вони повинні припинити всі операції щодо закупівлі цієї сировини у Венесуели. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела.

Повідомляється, що США застерегли компанії, що продовження нафтових угод з Венесуелою буде розглядатися як порушення американських санкцій. При цьому американська влада не готова вводити обмежувальні заходи у відношенні поставок авіаційного та дизельного палива в Венесуелу тільки у випадку, якщо воно буде використано для гуманітарних цілей.

Нагадаємо, 19 березня США ввели санкції проти Венесуели, а саме проти венесуельської гірничодобувної корпорації та її голови. При цьому США виключили з санкцыйних списків по Венесуелі 12 фізосіб, причини поки не вказуються.

До цього США ввели санкції відносно російського банку, який допомагав уряду Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Раніше спеціальний представник президента США Дональда Трампа у Венесуелі Елліот Абрамс попереджав, що США можуть розширити санкцыъ стосовно банків Венесуели, які підтримують президента країни Ніколаса Мадуро.

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки ще не приступали до застосування найжорсткіших санкцій відносно Венесуели.