ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США попередили іноземні компанії про санкції за нафтові операції з Венесуелою

Новини » Політика    28.03.2019 - 21:20
США попередили іноземні компанії про санкції за нафтові операції з Венесуелою
Ілюстративне фото (pxhere.com)

США застерегли компанії, що продовження нафтових угод з Венесуелою буде розглядатися як порушення санкцій

Адміністрація США попередила іноземні компанії, які діють у сфері торгівлі нафтою і нафтопереробки, про те, що під загрозою американських санкцій вони повинні припинити всі операції щодо закупівлі цієї сировини у Венесуели. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела.

Повідомляється, що США застерегли компанії, що продовження нафтових угод з Венесуелою буде розглядатися як порушення американських санкцій. При цьому американська влада не готова вводити обмежувальні заходи у відношенні поставок авіаційного та дизельного палива в Венесуелу тільки у випадку, якщо воно буде використано для гуманітарних цілей.

Нагадаємо, 19 березня США ввели санкції проти Венесуели, а саме проти венесуельської гірничодобувної корпорації та її голови. При цьому США виключили з санкцыйних списків по Венесуелі 12 фізосіб, причини поки не вказуються.

До цього США ввели санкції відносно російського банку, який допомагав уряду Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Раніше спеціальний представник президента США Дональда Трампа у Венесуелі Елліот Абрамс попереджав, що США можуть розширити санкцыъ стосовно банків Венесуели, які підтримують президента країни Ніколаса Мадуро.

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки ще не приступали до застосування найжорсткіших санкцій відносно Венесуели.

Гуайдо заборонили займати державні посади Бразилія вимагає від РФ прибрати військових з Венесуели
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Сполучені Штати АмерикиВенесуэла
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся