Пожежі в Колорадо: двоє людей зникли безвісти
У суботу влада Колорадо оголосила про зникнення безвісти двох людей в результаті лісових пожеж, які знищили сотні будинків в регіоні. Їх пошуки тривають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.
Як повідомила прессекретар округу Боулдер Дженніфер Черчилль, двоє людей пропали безвісти. "Ми шукаємо їх", - додала вона.
За словами губернатора Колорадо Джареда поліса, вогонь знищив щонайменше 500 будинків, а десятки тисяч місцевих жителів були змушені тікати з охоплених полум'ям районів.
"У сімей було всього кілька хвилин, щоб покласти все, що вони могли, - своїх тварин, своїх дітей - в машину і виїхати", - пояснив він.
Нагадавши, наприкінці грудня 2021 року в штаті Колорадо спалахнули лісові пожежі. Влада оголосила в регіоні режим надзвичайної ситуації.