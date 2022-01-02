Лісові пожежі в Колорадо припинилися завдяки сильним снігопадам
Фото: завдяки сильним снігопадам у Колорадо припинилися лісові пожежі (Getty Images)
Лісові пожежі в американському штаті Колорадо припинилися завдяки сильним снігопадам. У деяких районах випало 15 сантиметрів снігу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Voice of America.
Під час пожеж, за даними місцевої влади, щонайменше семеро людей отримали поранення, двоє вважаються зниклими безвісти.
Після зміни погоди місцеві жителі почали повертатися до своїх будинків, щоб оцінити збитки, завдані вогненною стихією.
Раніше ми писали, що через пожежі в Колорадо безвісти зникли двоє людей.