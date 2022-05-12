У США розповіли, чи можуть надати Україні ядерну зброю

США не допускають можливості постачання Україні ядерної зброї. Вашингтон також не планує брати участь у бойових діях на українській території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрид.
"Що стосується постачання ядерної зброї (Україні - ред.) - про це не може йти й мови", - сказала Донфрід під час слухань у Сенаті Конгресу США, на яких обговорювалася додаткова допомога Україні.
Представник Держдепу додала, що США надають допомогу Україні у сфері безпеки і постачанням озброєнь. Вона зазначила, що війна в Україні - це не конфлікт між Вашингтоном і Москвою.
"Ми не збираємося безпосередньо вплутуватися в цю війну", - уточнила Донфрід.
Нагадаємо, раніше у Держдепі заявили про готовність продовжувати надавати військову допомогу Україні і використовувати всі інструменти тиску на Москву.
Зазначимо, напередодні Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги Україні, що передбачає підтримку на загальну суму близько 40 млрд доларів.
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