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США ввели нові санкції проти Куби

Новини » В світі    19.10.2019 - 04:49
США ввели нові санкції проти Куби
Фото: Мінфін США (flickr.com)

США відкличуть дійсні ліцензії на авіалайнери, передані в лізинг кубинським державним компаніям

Міністерство торгівлі США ввели нові санкції відносно Куби у зв'язку з порушеннями прав людини і підтримкою Гаваною режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В заяві міністерства говориться, що нові санкції обмежать доступ Куби до комерційних літакам з допомогою відкликання діючих ліцензій на авіалайнери, передані в лізинг кубинським державним компаніям. Також вони заблокують можливість майбутніх угод з Гаваною.

США також розширили санкційні списки товарів, заборонених до постачання на Кубу, додавши в них товари з американськими комплектуючими.

"Це дія Міністерства торгівлі посилає ще один чіткий сигнал кубинського режиму, що вони повинні негайно припинити свою руйнівну поведінку вдома і за кордоном", - заявив в заяві міністр торгівлі США Уілбур Росс.

Нагадаємо, 27 вересня Сполучені Штати заявили, що продовжать вести політику санкцій проти Куби у зв'язку з серйозними порушеннями Гаваною прав людини

Також РБК-Україна повідомляло, що Національна асамблея Куби обрала Мігеля Діас-Канеля Бермудеса президентом республіки на наступні п'ять років.

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