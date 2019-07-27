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У США анонсували нові санкції проти Куби

Новини » Політика    27.07.2019 - 19:09
У США анонсували нові санкції проти Куби
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Санкції будуть введені у зв'язку з порушеннями Кубою прав людини

США продовжать вести політику санкцій проти Куби у зв'язку з серйозними порушеннями Гаваною прав людини. Про це повідомив радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

За його словами, США будуть продовжувати обмежувати кубинський режим.

"Ми будемо продовжувати обмежувати кубинський режим в притоці доларів у відповідь на їх ігнорування прав людини, придушення голоси опозиції і зусилля по дестабілізації Венесуели", - заявив він, додавши, що Вашингтон підтримує кубинців, які борються за свободу.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства закордонних справ Куби Бруно Родрігес заявив, що нові санкції Сполучених Штатів щодо Гавани незаконні. Родрігес, зокрема, вважає, що санкції суперечать принципам міжнародного права.

Додамо, США ввели Санкції проти кубинської державної компанії Cubametales, яку звинуватили її в порушенні заборони на імпорт нафти з Венесуели. Міністерство фінансів США 6 червня посилило тиск на державний нафтовий концерн Венесуели, вказавши на можливість того, що під американськими санкціями можуть виявитися міжнародні імпортери, які постачають до Венесуели рідини для розведення нафти.

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