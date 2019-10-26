ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США припиняють авіасполучення з Кубою, окрім Гавани

Новини » Політика    26.10.2019 - 01:28
США припиняють авіасполучення з Кубою, окрім Гавани
Фото: прапор Куби (pixabay.com)

Авіакомпаніям США дали 45 днів, щоб скасувати заплановані рейси

Сполучені Штати Америки призупинили рейси в аеропорти Куби, за винятком Гавани. Про це йдеться у поширеній у п'ятницю заяві Державного департаменту, передає РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу.

Згідно з повідомленням, авіасполучення призупинене "до подальшого повідомлення".

"За запитом держсекретаря США, Міністерство транспорту призупинило до подальшого повідомлення авіасполучення між міжнародними аеропортами США і Куби, крім міжнародного аеропорту Хосе Марті Гавани, для запобігання отриманню прибутку кубинським режимом від поїздок громадян США", - заявили в Держдепі.

Авіакомпаніям США дали 45 днів, щоб скасувати всі заплановані рейси, крім аеропорту Гавани.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа має намір запровадити заборону на рейси американських авіакомпаній у дев'ять аеропортів Куби.

Нагадаємо, 18 жовтня Міністерство торгівлі США запровадило нові санкції щодо Куби у зв'язку з порушеннями прав людини та підтримкою Гаваною режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

США ввели нові санкції проти Куби США висилають двох кубинських дипломатів
Новини України КубаГосдепавиасообщение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся