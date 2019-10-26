США припиняють авіасполучення з Кубою, окрім Гавани

Фото: прапор Куби (pixabay.com)

Авіакомпаніям США дали 45 днів, щоб скасувати заплановані рейси

Сполучені Штати Америки призупинили рейси в аеропорти Куби, за винятком Гавани. Про це йдеться у поширеній у п'ятницю заяві Державного департаменту, передає РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу.

Згідно з повідомленням, авіасполучення призупинене "до подальшого повідомлення".

"За запитом держсекретаря США, Міністерство транспорту призупинило до подальшого повідомлення авіасполучення між міжнародними аеропортами США і Куби, крім міжнародного аеропорту Хосе Марті Гавани, для запобігання отриманню прибутку кубинським режимом від поїздок громадян США", - заявили в Держдепі.

Авіакомпаніям США дали 45 днів, щоб скасувати всі заплановані рейси, крім аеропорту Гавани.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа має намір запровадити заборону на рейси американських авіакомпаній у дев'ять аеропортів Куби.

Нагадаємо, 18 жовтня Міністерство торгівлі США запровадило нові санкції щодо Куби у зв'язку з порушеннями прав людини та підтримкою Гаваною режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі.