США розширили антиросійські санкції

Міністерство фінансів Сполучених Штатів додало в санкційні списки вісім громадян та уродженців Російської Федерації, а також сім організацій з Росії і Фінляндії. Вашингтон звинувачує їх у втручанні в американські вибори, справи України та кібератаках.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів США.

Рестрикції вводяться стосовно шести фізичних та двох юридичних осіб з Росії.

Також під санкції потрапили пов'язані з росіянами компанії Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY і Unicum Trade OY, зареєстровані у Фінляндії за однією адресою; Lobaye Invest з ЦАР; ТОВ "М-Фінанс" та АТ НВП ПТ "Океанос" з Санкт-Петербурга.



Нагадаємо, 10 вересня Євросоюз офіційно продовжив персональні санкції проти Російської Федерації.

Крім того, раніше США оновили санкції за кібератаки і втручання в американські вибори, під які потрапили один українець і троє росіян.

В "чорний список" був включений депутат Верховної ради Андрій Деркач.

Додамо, що 15 липня США ввели санкції проти трьох фізичних і п'яти юридичних осіб, пов'язаних з наближеним до президента Росії бізнесменом Євгеном Пригожиним.