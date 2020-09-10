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США ввели санкції проти українця і трьох росіян за втручання у вибори

Вашингтон, Четвер 10 вересня 2020 19:55
США ввели санкції проти українця і трьох росіян за втручання у вибори
Фото: прапор США (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати відновили санкції за кібератаки і втручання в американські вибори. Під санкції потрапили один українець і троє росіян.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів США.

У чорний список був включений позафракційний депутат Верховної ради України Андрій Деркач. Раніше він опублікував записи розмов нібито колишнього віце-президента США Джо Байдена і п'ятого президента України Петра Порошенка.

"Деркач більше ніж десять років був активним російським агентом, який підтримував тісні зв'язки з російськими спецслужбами. Деркач прямо або побічно брав участь, спонсорував, приховував чи іншим чином причетний до іноземного втручання в спробі підірвати майбутні президентські вибори в США у 2020 році", - йдеться в повідомленні.

Також під санкції потрапили громадяни Росії Антон Андрєєв, Дарина Асланова і Артем Ліфшиц.

"Сполучені Штати будуть продовжувати використовувати всі наявні в їхньому розпорядженні інструменти, щоб протистояти російським кампаніям дезінформації і підтримувати цілісність нашої виборчої системи", - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Нагадаємо, 15 липня США ввели санкції проти трьох фізичних і п'яти юридичних осіб, пов'язаних з наближеним до президента Росії бізнесменом Євгеном Пригожиним.

Крім того, США розширили список антиросійських санкцій. Мінфін США ввів санкції проти восьми осіб і однієї організації у відповідь на триваючу агресію Росії щодо України і спробу окупації Криму.

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