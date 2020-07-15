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США ввели нові санкції проти Росії

Вашингтон, Середа 15 липня 2020 22:28
США ввели нові санкції проти Росії
Фото будівлю Мінфіну США (gettyimages.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Санкції введені проти осіб, які пов'язані з наближеним до Путіна бізнесменом Пригожиним

Сполучені Штати ввели санкції проти трьох фізичних і п'яти юридичних осіб, пов'язаних з наближеним до президента Росії Володимира Путіна бізнесменом Євгеном Пригожиним. Санкції введені відносно організацій в Судані, Гонконзі та Таїланді.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США.

Відзначається, що дані організації та особи причетні до збройного конфлікту на Донбасі і втручання в американські вибори, а також допомагали Пригожину ухилятися від раніше введених санкцій з боку США.

Під санкції, зокрема, потрапили громадяни Росії Ігор Лавренків і Михайло Потепкин, Андрій Мандель (громадянство не зазначено), а також компанії ТОВ "М-Інвест", пов'язана з нею Meroe Gold Co. Ltd, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp. З., Limited, Shine Dragon Group Limited і Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited.

Зазначимо, Пригожин фігурував у розслідуванні американського спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в американські вибори в 2016 році. Через два роки Пригожину і ще 12 росіянам висунули звинувачення за статтями "змову проти США" і "шахрайство".

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2019 року США запровадили санкції проти Пригожина за фінансування так званої "фабрики тролів", яка намагалася вплинути на результати виборів в США в 2016 році.

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