ru ua
Чт, 02 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Командувач ООС про "Джавеліни": при необхідності готові застосувати

Новость на русском →
Четвер 02 грудня 2021 12:34
Командувач ООС про "Джавеліни": при необхідності готові застосувати Фото: командувач ООС Олександр Павлюк (mil gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Об'єднані сили на Донбасі за необхідності готові застосувати протитанкові комплекси "Джавелін". Але зараз командування не може коментувати дії своїх підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача ООС Олександра Павлюка для "Радіо Свобода".

Зокрема, йому поставили питання про те, чи застосовують "Джавеліни" на Донбасі, бо у Раді та Головному управлінні розвідки підтверджують такий факт, а в ООС заперечують.

"Я ніколи не коментую дії наших підрозділів - це наша військова справа. Якщо хтось хоче коментувати наші дії - ми не можемо заборонити. Так, ми укомплектовані "Джавелінами". Підрозділ постійно вивчає варіанти дій за найбільш загрозливими напрямками. При необхідності ми готові застосувати, а решту ви чуєте в коментарях людей, які думають, що вони мають право коментувати наші дії", - зазначив Павлюк.

Нагадаємо, у жовтні Україна отримала від США нову партію "Джавелінів".

Докладніше про потреби армії читайте у матеріалі "Не лише "Джавеліни". Яка американська зброя потрібна Україні".

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас ООС
NEWS
Рада ухвалила держбюджет-2022: основні показники
Рада ухвалила держбюджет-2022: основні показники
DAILY
Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати