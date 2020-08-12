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В США раскритиковали российскую вакцину от коронавируса

Среда 12 августа 2020 08:35
В США раскритиковали российскую вакцину от коронавируса
Фото: лекарства и шприц (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Конвей считает, что в США более суровые требования к разработке вакцины чем в России

Помощница президента США Келлиан Конвей раскритиковала российскую вакцину от коронавируса. Она заявила, что в России не провели всех необходимых испытаний.

Об этом Келлиан Конвей сказала в эфире телеканала Fox News.

По ее мнению, в США более строгие требования к разработке вакцины чем в России.

"Эти стандарты определяются Управлением санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а в России, как я поняла из российской заявления, дела идут совсем не так... Мы имеем шесть потенциальных вакцин на третьей стадии разработки, а они, судя по всему, даже не дошли до этого", - сказала Конвей.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации в Российской Федерации первой вакцины от коронавируса.

Также ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп хочет получить вакцину от коронавируса до выборов президента.

Кроме того, в США объявили о соглашении, подписанном с компанией Moderna о производстве и поставке 100 млн доз вакцины против COVID-19.

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