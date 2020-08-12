США уклали договір на поставку 100 млн доз вакцини проти COVID-19

Вакцинація буде здійснюватися безкоштовно
Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США спільно з Міністерством оборони оголосили про угоду, підписану з компанією Moderna про виробництво й поставку 100 млн доз вакцини проти COVID-19. Moderna буде займатися виробництвом вакцини під час клінічних випробувань.
Про це пише "Голос Америка".
У заяві Білого дому йдеться, що виробництво паралельно з клінічними випробуваннями дозволить прискорити графік розробки вакцини і дозволить федеральному уряду вже до кінця року почати поставку безпечних і ефективних вакцин для американців.
Вакцину можна буде використовувати після отримання дозволу від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).
Також заяві говориться, що вакцинація буде здійснюватися безкоштовно.
Вакцина мРНК-1273, була розроблена компанією Moderna спільно з вченими з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (NIAID).
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп хоче отримати вакцину до виборів 3 листопада.
РБК-Україна писало, що президент Росії Володимир Путін оголосив про реєстрацію в Російській Федерації першої вакцини від коронавіруса.