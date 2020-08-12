США уклали договір на поставку 100 млн доз вакцини проти COVID-19

Фото: ліки і шприц (РБК-Україна)

Вакцинація буде здійснюватися безкоштовно

Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США спільно з Міністерством оборони оголосили про угоду, підписану з компанією Moderna про виробництво й поставку 100 млн доз вакцини проти COVID-19. Moderna буде займатися виробництвом вакцини під час клінічних випробувань.

Про це пише "Голос Америка".

У заяві Білого дому йдеться, що виробництво паралельно з клінічними випробуваннями дозволить прискорити графік розробки вакцини і дозволить федеральному уряду вже до кінця року почати поставку безпечних і ефективних вакцин для американців.

Вакцину можна буде використовувати після отримання дозволу від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Також заяві говориться, що вакцинація буде здійснюватися безкоштовно.

Вакцина мРНК-1273, була розроблена компанією Moderna спільно з вченими з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (NIAID).

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп хоче отримати вакцину до виборів 3 листопада.

РБК-Україна писало, що президент Росії Володимир Путін оголосив про реєстрацію в Російській Федерації першої вакцини від коронавіруса.