ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

США уклали договір на поставку 100 млн доз вакцини проти COVID-19

Вашингтон, Середа 12 серпня 2020 05:13
США уклали договір на поставку 100 млн доз вакцини проти COVID-19
Фото: ліки і шприц (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Вакцинація буде здійснюватися безкоштовно

Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США спільно з Міністерством оборони оголосили про угоду, підписану з компанією Moderna про виробництво й поставку 100 млн доз вакцини проти COVID-19. Moderna буде займатися виробництвом вакцини під час клінічних випробувань.

Про це пише "Голос Америка".

У заяві Білого дому йдеться, що виробництво паралельно з клінічними випробуваннями дозволить прискорити графік розробки вакцини і дозволить федеральному уряду вже до кінця року почати поставку безпечних і ефективних вакцин для американців.

Вакцину можна буде використовувати після отримання дозволу від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Також заяві говориться, що вакцинація буде здійснюватися безкоштовно.

Вакцина мРНК-1273, була розроблена компанією Moderna спільно з вченими з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (NIAID).

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп хоче отримати вакцину до виборів 3 листопада.

РБК-Україна писало, що президент Росії Володимир Путін оголосив про реєстрацію в Російській Федерації першої вакцини від коронавіруса.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Сполучені Штати АмерикиВакцина
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся