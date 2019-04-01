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Moody's назвало нову загрозу для "Північного потоку - 2"

Новини » Енергетика    01.04.2019 - 15:27
Moody's назвало нову загрозу для "Північного потоку - 2"
Ілюстративне фото (facebook.com-oilcapital.ru)

За оцінкою Moody's, проведення екологічної експертизи може затягнутися на кілька місяців

Запит данського енергетичного агентства у Nord Stream 2 AG на проведення додаткової екологічної експертизи створює загрозу затримки для прокладки газопроводу. Про це йдеться в звіті агенства Moody's.

В агентстві вважають, що цей запит може затягнути завершення будівництва "Північного потоку - 2" пізніше дедлайну в грудні 2019 року" і послабити позиції "Газпрому" в переговорах з Україною щодо укладення нового транзитного договору, який також закінчується в грудні 2019 року.

Так як в цьому випадку, "Газпром" буде змушений збільшити обсяги прокачуваного газу через Україну. За оцінкою Moody's, проведення екологічної експертизи може затягнутися на кілька місяців.

Нагадаємо, 27 березня датське енергетичне агенство попросило компанію Nord Stream 2 включити в екологічну оцінку варіант маршруту в данській виключній економічній зоні, на південь від острова Борнхольм.

Після цього в "Газпромі" заявили про відсутність перешкод будівництву "Північного потоку-2". Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер упевнений, що будівництво газопроводу "Північний потік - 2" завершиться в 2019 році.

Зазначимо, голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв сумнівається у запуску газопроводу "Північний потік-2" до кінця року

У "Газпромі" заявили про відсутність перешкод будівництву "Північного потоку-2" Коболєв сумнівається у запуску "Північного потоку-2" до кінця року
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