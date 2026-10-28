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США внезапно изменили позицию по территориальным уступкам Украины, - FT

13:33 28.10.2026 Ср
3 мин
aimg Татьяна Степанова
США внезапно изменили позицию по территориальным уступкам Украины, - FT Фото: Джаред Кушнер и Стив Уиткофф (Getty Images)
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США больше не намерены настаивать на том, чтобы Украина соглашалась на территориальные уступки России в ходе переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, США надеются добиться прогресса во время трехсторонних переговоров с Украиной в Абу-Даби в следующем месяце. Это должны быть первые такие переговоры с февраля.

Одной из основных тем станут гарантии безопасности для Украины и России после завершения войны.

По данным источников FT, ранее США увязывали будущие гарантии для Украины с территориальными уступками, но с тех пор дали понять, что не будут настаивать на передаче Киевом земель за столом переговоров.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин пока не продемонстрировал признаков того, что готов смягчить свою переговорную позицию.

Параллельно Вашингтон и Москва обсуждают ряд возможных экономических договоренностей.

По данным FT, США уже заключили соглашение об импорте российского дизельного горючего, приостановили действие новых санкций по экспорту российских энергоносителей и давили на Украину с требованием прекратить удары беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Нынешние дискуссии основываются на предложениях, которые спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ранее обсуждали со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым, оценивавшим потенциальную стоимость таких проектов в 14 трлн долларов.

Переговоры в свое время зашли в тупик, поскольку Украина выступила против российского требования согласиться на территориальные уступки как предварительное условие переговоров.

"План Дмитриева заключался в том, чтобы дождаться окончания войны, но время идет, а война не прекращается, поэтому они решили двигаться вперед сейчас", - рассказал собеседник FT.

Среди других идей, которые обсуждали Вашингтон и Москва, - продажа международных активов "Лукойла" инвесторам, связанным с Белым домом, участие российского "Новатека" в проекте СПГ на Аляске, возможно возобновление поставок газа в Европу через уцелевшие участки "Северного потока", а также ослабление санкций в отношении российских калий.

Еще одно предложение предусматривает передачу управления оккупированной Россией Запорожской АЭС американской компании, которая распределяла бы производимую электроэнергию между Украиной и Россией.

Европейские дипломаты выступают против ослабления санкций и заключения крупных экономических соглашений с Россией до завершения войны. Они также отмечают, что решения, затрагивающие интересы ЕС, не могут приниматься без участия Европы.

Один из европейских дипломатов выразил сомнение, что экономических стимулов будет достаточно, чтобы вынудить Путина прекратить войну.

"Дело не в деньгах. Дело в унижении и контроле", - подчеркнул он.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа пытается убедить Украину согласиться на мирное соглашение с Россией, которое может предусматривать уступки по Донбассу. В обмен Вашингтон обещает Киеву возможные экономические выгоды.

В то же время Кремль продолжает выдвигать территориальные требования к Украине, ссылаясь на общую историю. Москва не ограничивает свои претензии только Донбассом.

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