От Донбасса до Одессы: ISW раскрыл истинные территориальные амбиции РФ

Кремль продолжает выдвигать территориальные требования к Украине, ссылаясь на общую историю. Москва не ограничивает свои претензии только по Донбассу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что российский диктатор Владимир Путин продолжает заявлять о территориальных претензиях к Украине, которые выходят за пределы Донбасса. Для обоснования своих требований он ссылается на собственную трактовку истории и утверждает, что украинцы и россияне якобы являются "одним народом".

Так, 22 октября Путин заявил, что оккупированные украинские территории якобы являются "территорией исторической России". В тот же день он отверг предложение президента Украины Владимира Зеленского, который предложил заморозить боевые действия по текущей линии фронта в рамках соглашения о прекращении огня.

По данным ISW, под понятием "историческая Россия" Путин, вероятно, подразумевает так называемую "Новороссию". Это вымышленная и нечетко очерченная концепция региона на юге и востоке Украины, который российские власти пытаются представить как неотъемлемую часть РФ.

К территориям, которые Кремль включает в эту концепцию, относятся Крым, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области. Однако этим список не ограничивается: в российских представлениях о "Новороссии" также фигурируют Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области.

Таким образом, заявления Москвы об "исторических правах" касаются значительно более широкой территории, чем та, которую российская армия пытается захватить на Донбассе.

Чего Россия требует от Украины

В настоящее время Кремль настаивает на присоединении к России территорий, которые остаются под контролем Украины, в том числе в трех областях.

Москва требует, чтобы Украина отдала:

20,5% Донецкой области , которые находятся под украинским контролем;

, которые находятся под украинским контролем; 24,5% Запорожской области , включая Запорожье. До полномасштабного вторжения в городе проживало более 700 тысяч человек;

, включая Запорожье. До полномасштабного вторжения в городе проживало более 700 тысяч человек; 30% Херсонской области , в том числе Херсон. До войны население города составляло около 300 тысяч человек.

Заявления Путина свидетельствуют, что территориальные претензии России могут выходить за рамки этих требований. По оценке ISW, они не ограничиваются так называемым "крепочным поясом" Украины в Донецкой области и потенциально могут охватывать всю территорию страны.

Почему Кремль не готов к компромиссу

Путин продолжает настаивать на достижении всех заявленных военных целей России. Среди них – требования, фактически предусматривающие полную капитуляцию Украины.

В ISW считают, что подобная позиция свидетельствует об отсутствии у Кремля готовности к компромиссному мирному урегулированию. Переговоры с Киевом Москва, по оценке аналитиков, рассматривает, прежде всего, как способ добиться принятия Украиной российских условий, а не как возможность найти взаимоприемлемое решение.

Отказ Путина поддержать предложение о прекращении огня по нынешней линии фронта, также демонстрирует, что Россия не готова просто зафиксировать текущую ситуацию на поле боя. Заявления об "исторической России" дают основания предполагать, что территориальные цели Кремля могут быть значительно масштабнее тех, которые Москва озвучивает в рамках требований по отдельным областям.