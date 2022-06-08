Британія пообіцяла поставити Україні партію ракет Brimstone для деблокування портів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph .

Підкреслюється, що за допомогою постачання протикорабельних засобів влада Британії сподівається вирішити ситуацію з експортом українського зерна, який заблокувала Росія.

Посол України в Туреччині Василь Боднар у вівторок заявив, що Київ буде згоден відновити морські перевезення сільськогосподарської продукції з країни тільки в разі передачі йому "озброєнь для захисту від загроз з моря" і участі військово-морських сил третіх держав.

Зазначимо, що ракети Brimstone вже використовуються українськими військовими в боротьбі з російським агресором.

Раніше видання Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що Росія і Туреччина обговорили попередні домовленості щодо розблокування експорту сільськогосподарської продукції через Чорне море. Однак вони не погоджували свої плани з Україною.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США направили листи урядам понад 14 країн за попередженням про те, щоб вони не купували у Росії викрадене в Україні зерно.

Також глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував слова Путіна про те, що Росія не має наміру використовувати торгові шляхи для нападу на Одесу.

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