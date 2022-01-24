США намагаються дізнатися, чи перекинула Росія ядерну зброю до кордону України, - Daily Mail

Літаки-розвідники США здійснюють польоти над Україною, щоб відстежувати нарощування російських військ біля української території. Вони також намагаються дізнатися, чи перекинула Росія до кордону тактичну ядерну зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.
Як зазначає видання, США використовують літаки-розвідники для пошуку ознак того, що Росія перекинула ядерну зброю до кордону з Україною. За його даними, про таку можливість раніше заявляли російські офіційні особи.
Розвідувальні польоти вздовж українсько-російського кордону також проводяться для контролю за нарощуванням військ Росії. Видання зазначає, що президент США Джо Байден розглядає можливість зберегти сили спеціального призначення в Україні на випадок повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, літаки-розвідники США періодично здійснюють польоти над сходом України і вздовж кордону з Росією.
Зазначимо, США допустили можливість посилення військ у Східній Європі у разі вторгнення Росії в Україну.