Літак-розвідник США знову пролетів над сходом України

Літак-розвідник E-8C (JSTARS) Військово-повітряних сил Сполучених Штатів 30 грудня здійснив ще один політ над сходом України. Він кілька разів пролетів уздовж лінії розмежування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Flightradar24 .

На онлайн-карті сервісу видно, що літак-розвідник прилетів в Україну з боку Європи. Він здійснив кілька польотів уздовж лінії розмежування на Донбасі з півночі на південь і назад.

Літак E-8C оснащений потужною розвідувальною апаратурою. Його бортова антена має огляд градусів і дозволяє охоплювати в хвилину близько 50 тисяч квадратних кілометрів. Розвідник здатний відстежувати як наземні, так і повітряні цілі.