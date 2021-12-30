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Літак-розвідник США знову пролетів над сходом України

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Вашингтон, Четвер 30 грудня 2021 17:00
Літак-розвідник США знову пролетів над сходом України Фото: літак-розвідник США знову пролетів над сходом України (flickr.com/117863086@N06)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Літак-розвідник E-8C (JSTARS) Військово-повітряних сил Сполучених Штатів 30 грудня здійснив ще один політ над сходом України. Він кілька разів пролетів уздовж лінії розмежування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Flightradar24.

На онлайн-карті сервісу видно, що літак-розвідник прилетів в Україну з боку Європи. Він здійснив кілька польотів уздовж лінії розмежування на Донбасі з півночі на південь і назад.

Літак E-8C оснащений потужною розвідувальною апаратурою. Його бортова антена має огляд градусів і дозволяє охоплювати в хвилину близько 50 тисяч квадратних кілометрів. Розвідник здатний відстежувати як наземні, так і повітряні цілі.

Літак-розвідник США знову пролетів над сходом України

Нагадавши, літак E-8C вперше пролетів над сходом України 27 грудня. Його супроводжувало повітряне судно розвідки C-135v.

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