Літак-розвідник США знову пролетів над сходом України
Літак-розвідник E-8C (JSTARS) Військово-повітряних сил Сполучених Штатів 30 грудня здійснив ще один політ над сходом України. Він кілька разів пролетів уздовж лінії розмежування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Flightradar24.
На онлайн-карті сервісу видно, що літак-розвідник прилетів в Україну з боку Європи. Він здійснив кілька польотів уздовж лінії розмежування на Донбасі з півночі на південь і назад.
Літак E-8C оснащений потужною розвідувальною апаратурою. Його бортова антена має огляд градусів і дозволяє охоплювати в хвилину близько 50 тисяч квадратних кілометрів. Розвідник здатний відстежувати як наземні, так і повітряні цілі.
Нагадавши, літак E-8C вперше пролетів над сходом України 27 грудня. Його супроводжувало повітряне судно розвідки C-135v.