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Уточнюємо всі військові плани. США не виключають посилення військ у Східній Європі

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Понеділок 24 січня 2022 21:07
Уточнюємо всі військові плани. США не виключають посилення військ у Східній Європі Фото: спікер Білого дому Джен Псакі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати проводять консультації з союзниками і уточнюють військові плани для всіх сценаріїв вторгнення Росії в Україну. При цьому в Білому домі не виключають посилення військ у Східній Європі.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми проводимо консультації з союзниками, розгортаємо і уточнюємо плани для всіх сценаріїв (щодо вторгнення Росії в Україну, - ред.). Ми завжди говорили, що будемо зміцнювати наших союзників на східному фланзі, і ці розмови і обговорення, безумовно, були частиною того, що наші чиновники з нацбезпеки обговорюють ці питання зі своїми колегами вже кілька тижнів", - заявила вона.

Псакі також додала, що США продовжують переговори щодо посилення військового контингенту в Східній Європі.

"Насправді, ми ніколи не виключали можливості надання додаткової допомоги до вторгнення (в Україну, - ред.). Ці обговорення тривають з нашими партнерами в країнах східного флангу", - додала спікер Білого дому.

Нагадаємо, раніше The New York Times повідомляло, що президент США Джо Байден розглядає можливість розміщення в Східній Європі кількох тисяч американських військових.

Крім того, в Держдепартаменті США допустили, що Росія може використовувати перекидання військових до Білорусі для вторгнення в Україну.

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